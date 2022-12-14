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  • На Донеччині окупанти ракетами С-300 завдали удару по Курахово: пошкоджено 2 будинки та будівля підприємства, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:22, 14 грудня
Надійне джерело

На Донеччині окупанти ракетами С-300 завдали удару по Курахово: пошкоджено 2 будинки та будівля підприємства, - ФОТО

На Донеччині окупанти ракетами С-300 завдали удару по Курахово: пошкоджено 2 будинки та будівля підприємства, - ФОТО

Вночі та вранці росіяни стріляли у центрі та на півночі Донеччини.

На Донеччині окупанти ракетами С-300 завдали удару по Курахово: пошкоджено 2 будинки та будівля підприємства, - ФОТО, фото-1



На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Після півночі росіяни завдали удару з С-300 по Кураховому та обстріляли Курахівку — пошкоджено 2 будинки та будівля підприємства. Під артилерійським вогнем — Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка. У Красногорівці — пряме влучання у будинок, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донеччині окупанти ракетами С-300 завдали удару по Курахово: пошкоджено 2 будинки та будівля підприємства, - ФОТО, фото-2



На Горлівському напрямку — інтенсивні обстріли Соледарської громади: у Парасковіївці пошкоджено дитсадок, 4 будинки та приміщення підприємства; також у громаді під обстрілами Яковлівка, Бахмутське і Роздолівка. Зафіксовано прильоти на околицях Торецької і Часовоярської громад. Без постраждалих.

На Донеччині окупанти ракетами С-300 завдали удару по Курахово: пошкоджено 2 будинки та будівля підприємства, - ФОТО, фото-3



На Лисичанському напрямку понад 30 снарядів росіяни вистріляли по Торському і Зарічному Лиманської громади. Інформація про постраждалих не надходила.

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#Кириленко #Донеччина #окупанти #обстрілі #Курахово
Ольга Романова
редактор
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