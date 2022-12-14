Україна повернула з російського полону ще 64 воїни ЗСУ

Сьогодні, 14 грудня, з російського полону вдалося врятувати ще 65 осіб, - зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Переважна більшість з визволених воїнів були захоплені ворогом на найбільш складних ділянках фронту: поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого та в інших місцях Донеччини і Луганщини, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

64 звільнених полонених - представники Збройних Сил України (п’ятеро з них - воїни Сил територіальної оборони ЗСУ). Також вдалося визволити цивільну особу - громадянина США, 35-річного Суеді Мурекезі. Його окупанти захопили ще в червні, у Херсоні, нібито «за участь у проукраїнських мітингах». Крім того на рідну землю повернули тіла чотирьох загиблих Захисників.

Серед визволених сьогодні військовослужбовців четверо офіцерів, інші - представники рядового та сержантського складу.

Щонайменше 23 визволених Захисники повертаються додому з пораненнями, деякі з них перебувають у важкому стані. Найстаршому з врятованих воїнів - 57 років, наймолодшому - 19.





