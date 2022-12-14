14:25, 14 грудня
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Україна повернула з російського полону ще 64 воїни ЗСУ
Сьогодні, 14 грудня, з російського полону вдалося врятувати ще 65 осіб, - зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Переважна більшість з визволених воїнів були захоплені ворогом на найбільш складних ділянках фронту: поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого та в інших місцях Донеччини і Луганщини, інформує Генеральний штаб ЗСУ.
64 звільнених полонених - представники Збройних Сил України (п’ятеро з них - воїни Сил територіальної оборони ЗСУ). Також вдалося визволити цивільну особу - громадянина США, 35-річного Суеді Мурекезі. Його окупанти захопили ще в червні, у Херсоні, нібито «за участь у проукраїнських мітингах». Крім того на рідну землю повернули тіла чотирьох загиблих Захисників.
Серед визволених сьогодні військовослужбовців четверо офіцерів, інші - представники рядового та сержантського складу.
Щонайменше 23 визволених Захисники повертаються додому з пораненнями, деякі з них перебувають у важкому стані. Найстаршому з врятованих воїнів - 57 років, наймолодшому - 19.
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