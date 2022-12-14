«Продаж органів», «депортація кримчан» та «ДНК-тест на москаля»: Які фейки поширює росія

Щорічно 20 листопада увесь світ святкує День абсурду, але росія не слідує загальноприйнятим правилам, а сама їх вигадує собі, тож відмічає свято щодня. Інакше пояснити абсурдні російські «новини» здається непосильною задачею.

Підготували добірку нових фейків росіян про «продаж органів українця в Польщі», «ДНК-тест на москаля» та багато іншого, пише KibOrg News.

«В Польщі українського біженця продали на органи»

Видання «SM News» із посиланням на «Известия» 11 грудня опублікувало матеріал, в якому стверджує, що «українського біженця розпродали на органи в Польщі». Про це нібито заявляє подруга загиблого у своєму відео.

Насправді дівчина на відео розповідає, що її друг, який став донором органів для 4 людей, лежав у комі. Про нелегальний продаж жодного разу не йшлося. Лікарі не змогли врятувати хлопця, тож той допоміг іншим своїми органами після смерті. Нелегальна ж трансплантація в Польщі карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 5 років. Людям, які займаються цим професійно, загрожують 10 років за ґратами.

«У Львові лабораторія пропонує “ДНК-тест на гени москаля” за 6500 гривень»

Пропагандистський телеграм-канал «Русский Z Харьков V» поширив фейк про те, що у Львові нібито можна здати аналізи на «ДНК-тест на гени москаля», результат якого доведе чистокровність українця.

Якщо аналізувати інші оголошення на дошці, зокрема про тест на Covid-19 в аеропорті, з’ясовується, що це не клініка Львова, а Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Сікорського. На базі пункту взагалі не проводять тести ДНК. Сама концепція «тесту на чистокровність» не має логічного обґрунтування, адже не є можливою. ДНК-тест не може ідентифікувати країну проживання найближчих предків людини, оскільки розкриває дуже давні родинні лінії. Цього разу російських фейкоробів можна «похвалити» лише за намагання повторити дизайн оголошень пункту. Тут вони дійсно заморочились.

«Україна одержима ідеєю забрати Крим та депортувати 800 тисяч росіян»

Російські ЗМІ пишуть, що Україна збирається депортувати від 500 тис. до 800 тис. росіян з українського Криму після деокупації. Цікавим є те, що всіх жителів Криму Росія вважає росіянами.

Російські ЗМІ у своїх «новинах» посилаються на колонку постійної представниці Президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої для видання «Українська правда». Таміла у своїх матеріалах зазначала, що Росія проводить політику зміни демографічного ландшафту півострова і завозить росіян на тимчасово окуповані території. Саме цих незаконних «жителів» депортує Україна після деокупації Криму. Громадяни, які жили на півострові до 2014 року, залишаться вдома, навіть якщо вони отримали російський «паспорт». Процедура оформлення кримчанами громадянства Росії вважається в Україні та світі незаконною і примусовою. Те, що Російська Федерація називає законних жителів Криму росіянами — кремлівська пропаганда для дискредитації української влади.

«В Києві горить “Пункт незламності”»

З перших днів утворення «Пунктів незламності» росіяни поширюють маніпулятивні наративи щодо їхньої роботи. Ввечері 12 грудня пропагандистські Z-канали опублікували відео з нібито пунктом, що палає в Печерському районі Києва.

Вже 13 грудня у телеграм-каналі Національної поліції України з’явилось спростування. У результаті перевірки відео було з’ясовано, що воно було зняте на території РФ. Як стверджує столична поліція, пожеж в жодному пункті обігріву не було.

«Парафіяни УПЦ МП повинні перехрещуватись у Православній церкві України»

Пропагандистські телеграм-канали й деякі користувачі фейсбуку поширили «оголошення» про те, що парафіяни УПЦ МП повинні «перехрещуватись».

1 грудня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Через це росіяни почали поширювати «оголошення про перехрещування». Проте у пресслужбі Православної церкви України повідомили, що така процедура не здійснюється і не схвалюється, оскільки вважається богохульством.