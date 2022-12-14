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  • Пушилін зібрався “визволяти” Одесу та Чернігів, але Пєсков його несподівано поправив
Ольга Романова
редактор
17:06, 14 грудня

Пушилін зібрався “визволяти” Одесу та Чернігів, але Пєсков його несподівано поправив

Так званий “глава ДНР” Денис Пушилін, заявив, що українські міста Одесу і Чернігів має бути “звільнено”. 

“Одеса і Чернігів мають бути звільнені, але називати терміни зараз неправильно”, – заявив Пушилін в інтерв’ю російським пропагандистам.

Речник Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на цю заяву зауважив на це, що росія за 9 місяців ще досі не змогла повністю захопити Донбас, підкресливши, що нині зберігається складна ситуація в Донецьку.

“Першочерговим завданням є захист людей у ЛНР і ДНР. Ми бачимо непросту ситуацію в Донецьку. І на цьому насамперед, звичайно, зараз концентруються наші військові”,- сказав Пєсков. Він також заявив, що “все залежить від вибору громадян, від рішення людей”.





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#Пушилін #Пєсков #днр #лнр #Донецьк #Одеса
Ольга Романова
редактор
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