Пушилін зібрався “визволяти” Одесу та Чернігів, але Пєсков його несподівано поправив

Так званий “глава ДНР” Денис Пушилін, заявив, що українські міста Одесу і Чернігів має бути “звільнено”.

“Одеса і Чернігів мають бути звільнені, але називати терміни зараз неправильно”, – заявив Пушилін в інтерв’ю російським пропагандистам.

Речник Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на цю заяву зауважив на це, що росія за 9 місяців ще досі не змогла повністю захопити Донбас, підкресливши, що нині зберігається складна ситуація в Донецьку.

“Першочерговим завданням є захист людей у ЛНР і ДНР. Ми бачимо непросту ситуацію в Донецьку. І на цьому насамперед, звичайно, зараз концентруються наші військові”,- сказав Пєсков. Він також заявив, що “все залежить від вибору громадян, від рішення людей”.











