ЗСУ вибили окупантів із двох кварталів Бахмута

У вівторок, 14 грудня, українським військовим вдалося відтіснити російську армію з двох кварталів Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ".

"Президент відмітив 46-ту бригаду, це моя бригада де я проходжу службу. Ми вчора контратакували позиції ворога і вибили його з декількох кварталів Бахмута. Тепер його там немає", - розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Погребиський.

За словами військового, буквально ще два дні тому окупанти зайняли ці позиції.

"Нам була поставлена задача вибити ворога з цих позицій, завдання було виконано десантно-штурмовими військами", - додав він.