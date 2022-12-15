Зеленський: росія знищує на Донбасі місто за містом – як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут

Російські окупанти продовжують знищувати місто за містом на Донбасі, вони хочуть залишити там лише руїни та воронки.

"Детально обговорили на Ставці ситуацію на Донбасі та інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає. Нічого легкого і простого немає. Кожний день і кожен метр даються дуже важко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися лише голі руїни та воронки у землі.

Росія знищує на Донбасі місто за містом – як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів", - наголосив президент.

Він нагадав, що окупанти знищують на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, Волноваху та Бахмут. І оборонятися за таких умов - не просто героїзм.

"Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів. Хочу зараз відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно і хоробро розбили ворога під час чергової атаки і змусили його відступити. Молодці! Хочу також відзначити бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, що воюють на Кремінському напрямку, і дуже результативно", - додав Зеленський.