10:38, 15 грудня
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Зеленський: росія знищує на Донбасі місто за містом – як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут
Російські окупанти продовжують знищувати місто за містом на Донбасі, вони хочуть залишити там лише руїни та воронки.
Про це заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.
"Детально обговорили на Ставці ситуацію на Донбасі та інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає. Нічого легкого і простого немає. Кожний день і кожен метр даються дуже важко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися лише голі руїни та воронки у землі.
Росія знищує на Донбасі місто за містом – як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів", - наголосив президент.
Він нагадав, що окупанти знищують на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, Волноваху та Бахмут. І оборонятися за таких умов - не просто героїзм.
"Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів. Хочу зараз відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно і хоробро розбили ворога під час чергової атаки і змусили його відступити. Молодці! Хочу також відзначити бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, що воюють на Кремінському напрямку, і дуже результативно", - додав Зеленський.
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