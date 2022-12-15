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  • Зеленський: росія знищує на Донбасі місто за містом – як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут
Ольга Романова
редактор
10:38, 15 грудня
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Зеленський: росія знищує на Донбасі місто за містом – як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут

Зеленський: росія знищує на Донбасі місто за містом – як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут

Російські окупанти продовжують знищувати місто за містом на Донбасі, вони хочуть залишити там лише руїни та воронки.

Про це заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Детально обговорили на Ставці ситуацію на Донбасі та інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає. Нічого легкого і простого немає. Кожний день і кожен метр даються дуже важко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися лише голі руїни та воронки у землі.

Росія знищує на Донбасі місто за містом – як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів", - наголосив президент.

Він нагадав, що окупанти знищують на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, Волноваху та Бахмут. І оборонятися за таких умов - не просто героїзм.

"Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів. Хочу зараз відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно і хоробро розбили ворога під час чергової атаки і змусили його відступити. Молодці! Хочу також відзначити бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, що воюють на Кремінському напрямку, і дуже результативно", - додав Зеленський.

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#Зеленський #росія #Донбас #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
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