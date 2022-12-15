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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 96 590 окупантів та 2975 танків

Загальні бойові втрати росії у війні проти українців з 24 лютого по 15 грудня орієнтовно склали 96 590 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 590 окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інші втрати: танків – 2975 (+5)

бойових броньованих машин – 5946 (+9)

артилерійських систем – 1943 (+12)

РСЗВ – 406 (+2)

засоби ППО – 211 (+0)

літаків – 281 (+0)

гелікоптерів – 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644 (+27)

крилаті ракети – 592 (+0)

кораблі – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+1)

спеціальна техніка – 172 (+1).

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