11:26, 15 грудня
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На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців та чотири поранили
За 14 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: у Бахмуті та Роздолівці.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 4 людини в області зазнали поранень.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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