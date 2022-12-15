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  • На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців та чотири поранили
Ольга Романова
редактор
11:26, 15 грудня
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На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців та чотири поранили

На Донеччині за добу окупанти вбили двох мирних мешканців та чотири поранили

За 14 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: у Бахмуті та Роздолівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ще 4 людини в області зазнали поранень.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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#Кириленко #Донеччина #окупанти #обстрілі #загиблі
Ольга Романова
редактор
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