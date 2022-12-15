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  • За матеріалами СБУ 14 років за гратами проведе російський агент, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:56, 15 грудня

За матеріалами СБУ 14 років за гратами проведе російський агент, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО

За матеріалами СБУ 14 років за гратами проведе російський агент, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на східному фронті.

Серед основних його завдань було виявлення бойових позицій ЗСУ та Національної гвардії в районі Краматорська, повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами СБУ 14 років за гратами проведе російський агент, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО, фото-1



Крім того, він передавав місця перебування та маршрути переміщення співробітників українських правоохоронних органів на території регіону.

За матеріалами СБУ 14 років за гратами проведе російський агент, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО, фото-2



Зловмисника затримали в результаті спецоперації контррозвідки СБУ на Донеччині у травні цього року. У нього вилучено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

За матеріалами СБУ 14 років за гратами проведе російський агент, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО, фото-3



Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років ув’язнення.

За даними слідства, поплічником окупантів є місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник спецслужб рф.

За матеріалами СБУ 14 років за гратами проведе російський агент, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО, фото-4



У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих. Зловмисник розповідав про «швидке» захоплення українського міста і встановлення там московського режиму.

За вказівкою загарбників він об’їжджав територію райцентру і фіксував переміщення українських військ.

Отриману інформацію агент передавав своєму російському куратору у вигляді позначок геолокацій на електронних картах. Для комунікації використовували анонімні месенджери.

За це зловмисник отримував гроші з країни-агресора. Сума залежала від актуальності та важливості розвідувальних відомостей.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента і задокументували його злочинні дії.

Тим самим зірвали плани ворога щодо використання розвідданих для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по Краматорську.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 (надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України) Кримінального кодексу України.

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#Донеччина #СБУ #Краматорськ #зрадник #агент
Ольга Романова
редактор
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