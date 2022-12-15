Грабували елеватори: 15 бойовиків ОРДЛО отримали по 15 років тюрми

Кіберфахівці Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини 15 учасників терористичних угруповань «л/днр», які штурмували українські міста на півдні та сході України.



Після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери і гранатометники, інформує пресцентр СБУ.



У лавах підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу зс рф вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.



Крім цього виконували вказівки кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до рф.



Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах.



За матеріалами СБУ, суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення.



На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за:



▪️ ст. 111 (державна зрада);

▪️ ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.



Служба безпеки нагадує про невідворотність покарання за злочини проти України.



Розслідування проводили співробітники Кібердепартаменту СБУ спільно зі слідчими Служби безпеки Полтавської області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора