Центр Донецька попав під обстріл: пошкоджено бібліотеку імені Крупської, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи внаслідок обстрілу з реактивних установок залпового вогню вранці у четвер, 15 грудня. При цьому російські пропагандисти звинувачують в атаці ЗСУ, хоча місцеві жителі говорять про звуки "вильотів" неподалік.

Про це повідомляє мешканці Донецька у соцмережах.

Фіксуються руйнування у центральному районі Донецька внаслідок обстрілу з РСЗВ.

"Прильоти" були на бульварі Шкільному, проспекті Театральному та на вулицях Набережної та Артема.

Також під обстріл попав бульвар Шевченко та будинок Обласної бібліотеки імені Крупської.