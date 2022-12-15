12:57, 15 грудня
Центр Донецька попав під обстріл: пошкоджено бібліотеку імені Крупської, - ФОТО
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи внаслідок обстрілу з реактивних установок залпового вогню вранці у четвер, 15 грудня. При цьому російські пропагандисти звинувачують в атаці ЗСУ, хоча місцеві жителі говорять про звуки "вильотів" неподалік.
Про це повідомляє мешканці Донецька у соцмережах.
Фіксуються руйнування у центральному районі Донецька внаслідок обстрілу з РСЗВ.
"Прильоти" були на бульварі Шкільному, проспекті Театральному та на вулицях Набережної та Артема.
Також під обстріл попав бульвар Шевченко та будинок Обласної бібліотеки імені Крупської.
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