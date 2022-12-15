ЗСУ продвинулись на 1,5 км в районі Діброва на Донбасі

За минулий тиждень ЗСУ вдалося просунутися на Донецькому напрямку в районі населеного пункту Діброва Донецької області.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

"Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км в районі населеного пункту Діброва", - зазначив він.

Громов додав, що на Лиманському напрямку українські військові протистояли спробам військ РФ вести наступальні дії в районі населених пунктів Макіївка, Діброва, Білогорівка, Верхньокам'янське та Спірне.

Діброва Донецької області знаходиться у Лиманському районі. Населений пункт було звільнено від російських окупантів у ході контрнаступу ЗСУ на Лиман.