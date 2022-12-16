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Ольга Романова
редактор
09:36, 16 грудня

На Донеччині розпочнуть реконструкцію зруйнованого моста через Сіверський Донець, - ФОТО

На Донеччині розпочнуть реконструкцію зруйнованого моста через Сіверський Донець, - ФОТО

Міст через Сіверський Донець, який веде з міста до села Тетянівка та Святогірської Лаври був повністю зруйнований внаслідок бойових дій.

Вже проведене спеціальне обстеження. Висновок - потрібна реконструкція, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донеччині розпочнуть реконструкцію зруйнованого моста через Сіверський Донець, - ФОТО, фото-1



Зараз тривають роботи з розробки проєктної документації. В планах обласної влади розпочати реконструкцію навесні 2023 року.

На Донеччині розпочнуть реконструкцію зруйнованого моста через Сіверський Донець, - ФОТО, фото-2



Нині тут облаштовано тимчасовий об’їзд.

На Донеччині розпочнуть реконструкцію зруйнованого моста через Сіверський Донець, - ФОТО, фото-3



Важливо відновити нашу інфраструктуру, щоб люди мали можливість вільно пересуватися між населеними пунктами.Звісно, всі роботи проводитимуться з огляду на безпекову ситуацію.

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#Кириленко #Донеччина #Святогірськ #міст #реконструкція
Ольга Романова
редактор
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