09:36, 16 грудня
На Донеччині розпочнуть реконструкцію зруйнованого моста через Сіверський Донець, - ФОТО
Міст через Сіверський Донець, який веде з міста до села Тетянівка та Святогірської Лаври був повністю зруйнований внаслідок бойових дій.
Вже проведене спеціальне обстеження. Висновок - потрібна реконструкція, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зараз тривають роботи з розробки проєктної документації. В планах обласної влади розпочати реконструкцію навесні 2023 року.
Нині тут облаштовано тимчасовий об’їзд.
Важливо відновити нашу інфраструктуру, щоб люди мали можливість вільно пересуватися між населеними пунктами.Звісно, всі роботи проводитимуться з огляду на безпекову ситуацію.
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