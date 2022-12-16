На Донеччині розпочнуть реконструкцію зруйнованого моста через Сіверський Донець, - ФОТО

Міст через Сіверський Донець, який веде з міста до села Тетянівка та Святогірської Лаври був повністю зруйнований внаслідок бойових дій.



Вже проведене спеціальне обстеження. Висновок - потрібна реконструкція, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.





Зараз тривають роботи з розробки проєктної документації. В планах обласної влади розпочати реконструкцію навесні 2023 року.





Нині тут облаштовано тимчасовий об’їзд.





Важливо відновити нашу інфраструктуру, щоб люди мали можливість вільно пересуватися між населеними пунктами.Звісно, всі роботи проводитимуться з огляду на безпекову ситуацію.