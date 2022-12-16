11:15, 16 грудня
У окупованому Донецьку під час обстрілу посікло осколками маршрутку. Є постраждалі
У Куйбишевському районі окупованого Донецька сьогодня, 16 груня, потрапив під обстріл пасажирський автобус №16.
Про це повідомив так званий "мер" міста Олексій Кулемзін.
«У результаті обстрілу Куйбишевського району в мікрорайоні Азотне маршрутне таксі №16 посікло осколками», - написав Кулемзін.
Він додав, що відомо про кількох постраждалих, але не уточнив деталей.
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