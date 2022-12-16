У окупованому Донецьку під час обстрілу посікло осколками маршрутку. Є постраждалі

У Куйбишевському районі окупованого Донецька сьогодня, 16 груня, потрапив під обстріл пасажирський автобус №16. Про це повідомив так званий "мер" міста Олексій Кулемзін.



«У результаті обстрілу Куйбишевського району в мікрорайоні Азотне маршрутне таксі №16 посікло осколками», - написав Кулемзін.



Він додав, що відомо про кількох постраждалих, але не уточнив деталей.

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Ольга Романова редактор