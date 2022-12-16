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  • У окупованому Донецьку під час обстрілу посікло осколками маршрутку. Є постраждалі
Ольга Романова
редактор
11:15, 16 грудня

У окупованому Донецьку під час обстрілу посікло осколками маршрутку. Є постраждалі

 У Куйбишевському районі окупованого Донецька сьогодня, 16 груня, потрапив під обстріл пасажирський автобус №16.

Про це повідомив так званий "мер" міста Олексій Кулемзін.

«У результаті обстрілу Куйбишевського району в мікрорайоні Азотне маршрутне таксі №16 посікло осколками», - написав Кулемзін.

Він додав, що відомо про кількох постраждалих, але не уточнив деталей.

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#Донецьк #обстріл #маршрутка #постраждалі
Ольга Романова
редактор
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