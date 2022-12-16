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  • У Донецьку змінять графіки підвоза технічної води
Ольга Романова
редактор
11:22, 16 грудня

У Донецьку змінять графіки підвоза технічної води

У окупованому Донецьку, де дуже напружена ситуація з водою, буде змінено графік підвезення технічної води.

Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР" 16 грудня.

"Дав доручення змінити графіки підвезення технічної води, щоб жителі могли її набрати до і після роботи, а також у вихідні дні", - цитується так званий "вріо глави ДНР" Денис Пушилін.

Він додав, що буде введено ще одне "покращення" - для скарг жителів створять короткий номер для гарячих ліній комунальних відомств, який дозволить громадянам простіше додзвонюватися.

Також повідомляється, що наразі додалася ще одна комунальна проблема - у Донецьку через похолодання замерзають крани, врізані на нижніх поверхах. З 1045 кранів 113 перенести неможливо.

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#вода #Донецьк #графікпідвозаводи #ДНР
Ольга Романова
редактор
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