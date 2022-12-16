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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту 032.ua
17:18, 16 грудня
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Занепад екології та привласнення майна. Будні тимчасово окупованого Криму

Занепад екології та привласнення майна. Будні тимчасово окупованого Криму

Крим під окупацією не «квітне», а «в’яне». Півострів зіткнувся з погіршенням екологічного стану та одержавленням Росією майна. В яких цілях окупанти використовують Крим, детальніше ми дослідили зі здобутих хактивістами документів.

23 лютого 2014 року Президент Росії Владімір Путін прийняв остаточне рішення про захоплення Криму. Впродовж декількох днів Росія провела приховане перекидання військ до автономної республіки. 27 лютого російський спецпідрозділ без розпізнавальних знаків, який отримав назву «зелені чоловічки», захопив будівлі парламенту та уряду Криму і встановив над ними прапори Російської Федерації, пише Kiborg.news.

З 2014 року Крим знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. Ми отримали можливість глибше зазирнути у життя півострова під управлінням РФ завдяки документам, що знайшли наші хактивісти. Зокрема, ми дізналися про масове привласнення Росією майна, що знаходиться на території Криму, та екологічні проблеми.

Численні розпорядження «ради міністрів» про передачу майна і земельних ділянок з державного володіння Республіки Крим до власності Російської Федерації спостерігаються протягом тривалого часу. Наприклад, у розпорядженні за 2017 рік йдеться про передачу земельної ділянки розміром у 14375 кв. м., що знаходиться в Євпаторії в районі санаторію «Ювілейний». Вказано, що це ділянки населених пунктів, але дозволяється їх використовувати задля забезпечення оборони й безпеки.

2019 роком датується лист «заступниці міністра майнових та земельних відносин Республіки Криму». 12 квартир розпорядженням «радою міністрів» передаються у федеральну власність та закріплюються за Прикордонним управлінням федеральної служби безпеки Росії. 

Занепад екології та привласнення майна. Будні тимчасово окупованого Криму, фото-1

Передача нерухомого майна в безоплатне користування не оминула і 2021 рік. Лише один документ сповіщає, що ще три житлові квартири, включені у склад скарбниці Республіки Криму, передаються без проведення торгів державній установі Росії.

Занепад екології та привласнення майна. Будні тимчасово окупованого Криму, фото-2

Тим самим роком датується черговий акт передачі майна муніципального володіння Криму до федеральної власності. На цей раз документ стосується земельної ділянки площею 14610 кв. м.

Занепад екології та привласнення майна. Будні тимчасово окупованого Криму, фото-3

До тимчасової окупації Росією Крим був зоною чистої екології. На території півострова розміщувалися оздоровчі центри, санаторії та бази відпочинку. Наразі екологічний стан погіршується через вплив хімічних реакцій від пострілів зброї, інфраструктурних проєктів, як-то будівництво Керченського мосту й траси Таврида, вирубки дерев, забруднення моря. Окупанти завдають шкоди екології півострова. Це підтверджують і документи, що містяться на їхніх комп’ютерах.

У вересні 2021 року південне міжрегіональне управління «Росприроднадзора» інформувало про негативний вплив на довкілля. Однак забруднення, здійснені за 2020 рік, було лише «прийнято до відомостей». 

Занепад екології та привласнення майна. Будні тимчасово окупованого Криму, фото-4

Фауна острова окупантів, схоже, хвилює тільки коли йдеться про обов’язкові платежі на здобич «мисливських ресурсів». Згідно з податковим кодексом РФ, вбивство, до прикладу, оленя коштує 1500 рублів, борсука — 60 рублів, а фазана росіяни оцінюють у 20 рублів. 

Наявні матеріали вкотре підтвердили байдужість Росії до тимчасово окупованих територій. «Звільнений» Крим використовується як джерело ресурсів, що присвоюється Федерацією, та тварин, вартість яких, за документами окупантів, копійки. Півострів, що колись був місцем оздоровлення, наразі перетворився на ресурсне поле безвідповідальної «влади».

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#КримЮ окупація #екологія
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту 032.ua
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