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  • ЗСУ перетворили на груз 200 ще більше ніж 420 окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
12:27, 17 грудня

ЗСУ перетворили на груз 200 ще більше ніж 420 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали близько 97690 особового складу, у тому числі за добу було ліквідовано 420 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 17 грудня.

Також повідомляється про такі втрати противника:

танків  ‒ 2985 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,

артилерійських систем – 1947 (+1) од,

РСЗВ  – 410 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 211 (+0) од,

літаків  – 281 (+0) од,

гелікоптерів  – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),

крилаті ракети ‒ 653 (+61),

кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,

спеціальна техніка t ‒ 174 (+2).

Дані уточнюються.

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#втративорога #окупанти #війна
Роман Лазоренко
головний редактор
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