12:27, 17 грудня
ЗСУ перетворили на груз 200 ще більше ніж 420 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали близько 97690 особового складу, у тому числі за добу було ліквідовано 420 окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ 17 грудня.
Також повідомляється про такі втрати противника:
танків ‒ 2985 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,
артилерійських систем – 1947 (+1) од,
РСЗВ – 410 (+0) од,
засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),
крилаті ракети ‒ 653 (+61),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,
спеціальна техніка t ‒ 174 (+2).
Дані уточнюються.
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