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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 98 тисяч окупантів

Станом на ранок 18 грудня втрати російських військ в Україні становлять близько 98 280. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 590 окупантів. Про це повідомивГенеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали: особового складу - близько 98280 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2987 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,

артилерійських систем – 1948 (+1) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 174 (+0). Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Ольга Романова редактор