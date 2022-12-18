14:18, 18 грудня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 98 тисяч окупантів
Станом на ранок 18 грудня втрати російських військ в Україні становлять близько 98 280. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 590 окупантів.
Про це повідомивГенеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 98280 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2987 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,
- артилерійських систем – 1948 (+1) од,
- РСЗВ – 410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 174 (+0).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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