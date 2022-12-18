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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 98 тисяч окупантів
Ольга Романова
редактор
14:18, 18 грудня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 98 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 98 тисяч окупантів

Станом на ранок 18 грудня втрати російських військ в Україні становлять близько 98 280. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 590 окупантів.

Про це повідомивГенеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 98280 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2987 (+2) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од, 
  • артилерійських систем – 1948 (+1) од, 
  • РСЗВ – 410 (+0) од, 
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 264 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 174 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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