Центр Донецька під обстрілом: пошкоджено готель “Вікторія” та “Донбас Арена” - ФОТО

Сьогодні, 18 грудня, внаслідок обстрілу центру окупованого Донецька чергові пошкодження зазнав стадіон «Донбас Арена».

Вибито скління десятка вікон.

Також пошкоджено і готель “Вікторія”, який знаходиться поруч зі стадіоном.

Військовий оглядач Роман Бочкала прокоментував фото обстрілів.

“Донецьк. Що по обстрілах? Хто ж стріляв? З півночі, з Ясинуватої?”.

Також горять авто після обстрілу на проспекті Тітова.