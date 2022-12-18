16:06, 18 грудня
Центр Донецька під обстрілом: пошкоджено готель “Вікторія” та “Донбас Арена” - ФОТО
Сьогодні, 18 грудня, внаслідок обстрілу центру окупованого Донецька чергові пошкодження зазнав стадіон «Донбас Арена».
Вибито скління десятка вікон.
Також пошкоджено і готель “Вікторія”, який знаходиться поруч зі стадіоном.
Військовий оглядач Роман Бочкала прокоментував фото обстрілів.
“Донецьк. Що по обстрілах? Хто ж стріляв? З півночі, з Ясинуватої?”.
Також горять авто після обстрілу на проспекті Тітова.
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