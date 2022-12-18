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  • Центр Донецька під обстрілом: пошкоджено готель “Вікторія” та “Донбас Арена” - ФОТО
Ольга Романова
редактор
16:06, 18 грудня

Центр Донецька під обстрілом: пошкоджено готель “Вікторія” та “Донбас Арена” - ФОТО

Центр Донецька під обстрілом: пошкоджено готель “Вікторія” та “Донбас Арена” - ФОТО

Сьогодні, 18 грудня, внаслідок обстрілу центру окупованого Донецька чергові пошкодження зазнав стадіон «Донбас Арена».

Вибито скління десятка вікон.

Центр Донецька під обстрілом: пошкоджено готель “Вікторія” та “Донбас Арена” - ФОТО, фото-1

Також пошкоджено і готель “Вікторія”, який знаходиться поруч зі стадіоном.

Військовий оглядач Роман Бочкала прокоментував фото обстрілів.

Донецьк. Що по обстрілах? Хто ж стріляв? З півночі, з Ясинуватої?”.

Також горять авто після обстрілу на проспекті Тітова.

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#Донецьк #обстріл #ДонбасАрена #готельВікторія
Ольга Романова
редактор
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