На Донеччині за добу окупанти поранили трьох мирних мешканців

За 18 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Торському.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко



Ще 4 людини в області дістали поранення.





Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.