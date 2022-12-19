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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 99 тисяч окупантів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 98 800 своїх військових, за минулу добу — 520. Такі дані станом на ранок понеділка, 19 грудня, оприлюднив Генштаб Збройних Сил України. Також окупанти втратили понад 19 000 одиниць техніки, серед них: Танки - 2988 ( +1)

+1) Бойові броньовані машини - 5969 ( +6)

+6) Артилерійські системи - 1953 ( +5)

+5) реактивні системи залпового вогню ( РСЗВ) - 410 ( +0)

РСЗВ) - 410 +0) Засоби протиповітряної оборони ( ППО) - 212 ( +1)

ППО) - 212 +1) Літаки - 281 ( +0)

+0) Гелікоптери — 264 ( +0)

+0) Безпілотники ( БПЛА) оперативно-тактичного рівня - 1657 (+8)

БПЛА) оперативно-тактичного рівня - 1657 (+8) Крилаті ракети - 653 ( +0)

+0) Кораблі/катери — 16 ( +0)

+0) Автомобільна техніка та автоцистерни — 4592(+13)

Спеціальна техніка — 175 ( +1)

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