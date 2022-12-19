10:05, 19 грудня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 99 тисяч окупантів
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 98 800 своїх військових, за минулу добу — 520.
Такі дані станом на ранок понеділка, 19 грудня, оприлюднив Генштаб Збройних Сил України.
Також окупанти втратили понад 19 000 одиниць техніки, серед них:
- Танки - 2988( +1)
- Бойові броньовані машини - 5969( +6)
- Артилерійські системи - 1953( +5)
- реактивні системи залпового вогню( РСЗВ) - 410( +0)
- Засоби протиповітряної оборони( ППО) - 212( +1)
- Літаки - 281( +0)
- Гелікоптери — 264( +0)
- Безпілотники( БПЛА) оперативно-тактичного рівня - 1657 (+8)
- Крилаті ракети - 653( +0)
- Кораблі/катери — 16( +0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни — 4592(+13)
- Спеціальна техніка — 175( +1)
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