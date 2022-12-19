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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 99 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:05, 19 грудня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 99 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 99 тисяч окупантів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 98 800 своїх військових, за минулу добу — 520.

Такі дані станом на ранок понеділка, 19 грудня, оприлюднив Генштаб Збройних Сил України.

Також окупанти втратили понад 19 000 одиниць техніки, серед них:

  • Танки - 2988( +1)
  • Бойові броньовані машини - 5969( +6)
  • Артилерійські системи - 1953( +5)
  • реактивні системи залпового вогню( РСЗВ) - 410( +0)
  • Засоби протиповітряної оборони( ППО) - 212( +1)
  • Літаки - 281( +0)
  • Гелікоптери — 264( +0)
  • Безпілотники( БПЛА) оперативно-тактичного рівня - 1657 (+8)
  • Крилаті ракети - 653( +0)
  • Кораблі/катери — 16( +0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни — 4592(+13)
  • Спеціальна техніка — 175( +1)
Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 99 тисяч окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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