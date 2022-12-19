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  • На окупованому Донбасі росіяни почали мобілізувати комунальників
Ольга Романова
редактор
11:26, 19 грудня
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На окупованому Донбасі росіяни почали мобілізувати комунальників

На окупованому Донбасі росіяни почали мобілізувати комунальників

Мобілізаційні заходи на окупованих територіях Донбасу не припиняються, а лише посилюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

В Генштабі повідомляють, що з 5 грудня поточного року російські військові комісаріати на території окупованої Луганської області розіслали всім підприємствам регіону картки обліку, для продовження мобілізаційних заходів.

Подібну ситуацію відзначають також на тимчасово окупованій території Донецької області. В місті Горлівка мобілізувати почали працівників комунальних підприємств.

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#днр #лнр #росія #мобілізація
Ольга Романова
редактор
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