ЗСУ провели успішну контратаку на околицях Бахмуту, - ВІДЕО

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео контратаки українських військових на східній околиці Бахмута.

Російським окупантам внаслідок постійних атак вдалося просунутися у приватному секторі на 160 метрів, після чого вони почали використовувати міномети та артилерію, щоб не дати ЗСУ провести контрнаступ.

Незважаючи на це, Сили оборони пішли на прорив під прикриттям британських бронетранспортерів MRAP Wolfhound.

Росіяни у відповідь відкрили хаотичний вогонь, влучаючи по своїм же позиціям, проте зупинити українських захисників це не допомогло.

Підсумком контрнаступу стала втеча окупантів, після чого українські військові розпочали зачистку.