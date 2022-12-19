Потяг Пекін-москвабад

На початку цього тижня поважне видання The Wall Street Journal, посилаючись на політичних радників влади Пекіна повідомило, що, на думку експертів, Сі Цзіньпін врешті решт вирішив поставити на Путіна після дев'яти місяців сумнівів через війну в Україні і доручив своєму уряду налагодити міцніші економічні зв'язки з Росією.

«Безмежне партнерство», на якому наголошували лідери москви та Пекіну до початку повномасштабної агресії росії проти України, за останні 9 місяців поступилося місцем доволі прохолодним відношенням між цими двома країнами. Китай почав сумніватися в необхідності тісної співпраці з Росією, пише у своєму блозі на Цензор.нет політолог Юрій Федоренко.

Сі Цзіньпін досі публічно не критикував дії росії в Україні. Однак у вересні цього року на саміті Шанхайської організації співпраці в Узбекистані китайський лідер продемонстрував Путіну свій дискомфорт у зв'язку з безпідставною агресією росії. На публічній частині переговорів на саміті ШОС путін у розмові з Сі вперше визнав, що у лідера Китаю є «питання і заклопотаність» у зв'язку з війною в Україні.

На початку листопада Сі Цзіньпін також уперше виступив проти погроз збоку росії про застосування ядерної зброї в Європі та ескалації конфлікту в Україні. Таку свою позицію китайський лідер підтвердив в розмові з Джо Байденом.

І ось тепер, після 9 місяців роздумів, лідер Китаю доручає своєму уряду посилити економічний зв’язок з москвою. Така новина зняла хвилю шаленого збудження російських пропагандистів, які один поперед одного почали вихваляти довічного та його «геостратегічний геній», не розуміючи, що насправді готує Китай для свого сировинного «васала».

Про які ж зв'язки йде мова і чого бажає китайська влада від росії?

« ...План передбачає збільшення Китаєм імпорту російської нафти, газу і сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці та збільшення китайських інвестицій у російську інфраструктуру, зокрема залізницю і порти. Крім того, росія і Китай нарощують операції в рублі та юані, щоб уникнути санкцій і розширити обіг китайської валюти».

Просто та лаконічно. Нічого не нагадує? Стовідсотково «списана» з часів срср «угода» між розвиненим господарем та його сировинним додатком - срср та одна з африканських країн, що ледь позбавилася влади вождя-людожера. Щоб відразу підпасти під владу іншого людожера, більш цивілізованого. Збільшення поставок сировини, інвестиції в її видобуток, поставки продовольства і розширення можливостей транспортування. І, звичайно, відповідне зростання поставок продукції високого ступеня обробки з оплатою у валюті метрополії. Ресурси, логістика, фінансова система…

Директор китайської програми в американському аналітичному центрі Stimson Center Юнь Сун висловив думку, що у відносинах москви і Пекіна «зростає домінування Китаю». І з цим важко сперечатися. Складається враження, що помірковані китайці дочекалися таки моменту, коли повз них по Амуру почне плисти труп путінської росії і намагаються встигнути юридично та економічно захопити ласі шматки поверженої імперії.

Чергова геополітична «перемога» путіна, що повинна була стати «рятувальним колом для москви» перед обличчям тиску Заходу, дуже швидко обернеться на економічний та геополітичний зашморг на тоненькій шийці пристаркуватого керманича, який він добровільно накинув на себе та на власну країну. Сі Цзіньпін вирішив не «поставити» на путіна та Ко, а просто «покласти» на нього та його дурну антинародну владу. Росія має усі шанси найближчим часом перетворитися на колоніальний сировинно-ресурсний додаток до потужної китайської метрополії.