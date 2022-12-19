Санкції діють болісно: у російської авіації – великі проблеми

Багато хто з українців вважає, що санкції — це ніби ультиматум. Наклали побільше санкцій на агресора — і він одразу здався. Ні, санкції — це не ультиматум, скоріше санкції — це вирок, вирок суду, за яким — тривале покарання. І що триваліше – то болючіше.

Пише політолог Юрій Федоренко у своєму блозі на "Обозреватель".

В інтерв’ю Новій газеті заслужений льотчик-випробувач, Герой росії, член Міжнародної спілки льотчиків-випробувачів Юрій Гарнаєв, який має більш ніж 40-річний досвід польотів, розказав, чому падають літаки, і що далі буде з російською авіацією.

Декілька фраз з інтерв’ю.

– Авіакомпанія "Россия" від російського авіапрому нещодавно отримала новітній літак під назвою "Магістральний літак 21 сторіччя" (МС-21), але все, що змогла — пофарбувати його у кольори російського прапору. Літак так і не злетів. Це літак з американськими двигунами Pratt & Whitney, які знаходяться під санкціями. Коли вийде ресурс тих двигунів, що вже постачались на інші літаки, їх нічим буде ремонтувати.

– Інша компанія отримала із заводу новісінькій літак Sukhoi Superjet, але з бувшими у вжитку двигунами. Літак мав комплектуватись французькими двигунами, але вони підпали під санкції.

– Кількість аварій і катастроф, число людей, які загинули в авіаційних пригодах у росії, не вписуються ні в які мірки жодної цивілізованої держави. А якщо узяти статистику за минулі десятиріччя, то можна побачити, що росія — абсолютний світовий лідер по авіаційній аварійності.

– У 2021 році відповідно до звіту МАК (Міждержавний авіаційний комітет, виконавчий орган міждержавної ради авіації та використання повітряного простору, створений державами СНД) відбулося 39 авіаційних пригод, з яких 21 закінчилась загибеллю людей. Насправді — 49, і це тільки ті, про які обізнані ЗМІ.

– У 2019 році у Шеремет’єво жорстко приземляється літак Superjet 100, загинула 41 людина. Не від удару об землю; вони згоріли, бо спалахнув гас. Чого впав літак — потрапила блискавка і вийшло з ладу обладнання.

Гарнаєв каже, що блискавки у літаки, і у його теж, потрапляли десятки разів, але обладнання не має виходити з ладу — воно на це має бути розраховано. А чого спалахнув газ — тому, що тріснули паливні баки, причому не один, а всі разом, через те, що баки безпосередньо приклепані до стойок шасі, без розривних ланцюжків, які мають приймати удар на себе.

У тому ж 2019 році впав і повністю зруйнувався літак Airbus А321, але пальне не спалахнуло. Висновок, який робить Гарнаєв — літак Superjet 100, що його випускає росія, не відповідає нормам безпеки.

Проблема "канібалізму" (мається на увазі розбирання одних літаків і комплектування знятими частинами, у тому числі двигунами, інших літаків).

– Якщо ви вважаєте, що "Аеробуси" та "Боїнги" (російських авіакомпаній) більш безпечні, ніж Superjet 100, то помиляєтесь: вони всі — продукт "канібалізму". А якщо не буде польотів — не буде і проблеми. Не слід забувати, що російська авіація глибоко дотаційна і літає в залежності від дотацій. Не стане дотацій — уся країна припинить літати. Жодних проблем з "канібалізацією". А більшість приватних компаній або вже збанкрутіла або у стадії банкрутства.

Ключовий коментар з приводу "канібалізму" дав міністр транспорту російської федерації Віталій Савельєв. Він сказав "Ми захопили чужу власність. Точка. Повторюю: ми захопили чужу власність. Це незаконно. І літати на захоплених літаках незаконно". "У вересні ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) поставила нам червоний прапорець. Всі польоти у росії небезпечні".

– Росії зараз потрібно приблизно 700 цивільних літаків, щоби перевозити громадян тими ж темпами, які були до цього, хоча в межах РФ. Ну, і відповідну кількість авіакомпаній, які зможуть експлуатувати ці літаки. Так ось, Ту-124 у кращому разі у нас можуть вироблять 14 штук на рік, за умови, що у них будуть двигуни. Але немає ні двигунів, ані виробничої лінії. Тобто, щоб випустити стільки літаків, потрібно щонайменше 50 років.

– Проблемою російської авіації вже стало оновлення програмного забезпечення і підвищення кваліфікації пілотів. Деякі пілоти кажуть, що можна літати і по паперовим мапам. За словами Ю.Гарнаєва, це повністю незаконно та абсолютно небезпечно.

Втім, очікуємо, що "канібалізм" виявиться притаманним не тільки цивільній, але і воєнній авіації після атак аеродромів в Енгельсі і Рязані. Як кажуть, справа недалекого майбутнього.

Проблем у російської цивільної авіації з кожним днем накопичується все більше і більше. Тому дозвольте спинитись ще на двох, дуже важливих, на думку Ю.Гарнаєва, авіаційних пригодах…

Перша — аварія Су-34 у Єйську. Гарнаєв каже, що у льотчиків було безліч часу після зльоту, щоб прибрати шасі та відвернути від житлових будинків, а вже потім катапультуватись. На всіх фото- та відеоматеріалах літак через три хвилини після зльоту летить з випущеним шасі. Для того, щоб відвернути літак, пілоту потрібно дві-три секунди — просто натиснути на педаль до упору. Але літак як летів прямо, так і влетів у будинок. Жодних розумних пояснень тому, що відбулось, Гараєв не бачить.

Друга — аварія у 2019 році. На аеродромі Раменське аварійно сів літак А321. Через день після цього пілотам присвоїли звання Героїв росії, бо вони героїчно посадили літак на кукурудзяне поле, і жоден пасажир не загинув. У той же день голова росавіації Олександр Нерадько виступив у ЗМІ і розказав, що який це героїчний екіпаж, як вони грамотно прибрали шасі, вже з прибраними шасі і вимкненими двигунами вибрали місце для посадки та приземлили літак.

Так ось, Гарнаєв, побувавши на місці пригоди, розказує, що було насправді. Шасі у літака не було прибране, а двигуни не були вимкнені і зупинились тільки тому, що "нажерлися" кукурудзи і землі. Записи бортових реєстраторів після експрес-аналізу засвідчили, що літак ніхто не саджав; екіпаж діяв абсолютно безграмотно. Йому просто дико пощастило. А у 2022 році відбулось дещо унікальне. У звітові МАК чітко викладено, що пілоти діяли в абсолютній паніці і бахнули об земну кулю цілком нормальний літак, який мав продовжувати набір висоти.

Гарнаєв каже, що у цьому дикому калейдоскопі російської авіаційної аварійності його особистий досвід дозволив знайти одну незмінну складову. Не бардак усьому причиною, а брехня. Цю головну причину приховували завжди і усюди. Жертвою цієї брехні став і сам голова держави. Коли він, припустимо, підписував грамоти про нагородження пілотів героями росії. Невже йому подобається бути обдуреним, питає сам себе Гарнаєв?

І ось тут шановний пан Юрій Гарнаєв, чоловік з величезним льотним і життєвим досвідом, припускається фатальної помилки. І Гарнаєв, міжнародно визнаний ас авіації з орлиною пильністю, і практично усі громадяни Росії навіть впритул не бачать очевидного.

Те, що відбулося з нагородженням винуватців аварії, то є слідство. А причина у тому, що усе російське суспільство наскрізь пронизане і просякло брехнею, маленькою, великою і величезною. І вже дуже давно. Звідси і міфічні перемоги Червоної Армії у 1918 році, і 28 панфіловців, і непереможний Жуков на білій кобилі, і ще багато-багато усілякої химерної фантазії та побрехеньок, без чого імперія не зможе вижити.

Тож не дивним для нас має бути брехня, якою нагодували того ж путіна його наближені особи, очільники розвідок та вищий ешелон армійського командування росії. Вони, як завше, видали бажане за дійсне. Так, як хотілося "великому". Та не побіг український народ нести квіти загарбникам і замість хліба-солі причащав російські танки "Джавелінами".

Дуже шкода, що Юрій Гарнаєв досі не зрозумів, що у державі, де брехня є фундаментом державної політики, не може бути перша особа цієї держави поза її політикою, а отже — поза брехнею. Путін — брехун найвищого ґатунку, він очільник брехні, і він її споживач.

Росія смертельно хвора, хоча цього ще визнає. І те, завдяки чому вона поки що не розвалилась, - це надвисока концентрація брехні. Але це не ліки, радше — наркотик.