17:33, 19 грудня
Чи будуть додаткові вихідні на Новий рік і Різдво: скільки днів українці відпочиватимуть у січні 2023
У січні 2023 року в Україні не буде додаткових вихідних: святкування Нового року та Різдва припадають на вихідні, але перенесення днів відпочинку на робочі дні буде скасовано через воєнний стан.
Відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня, до завершення воєнного стану в Україні скасовано всі вихідні на державні свята або перенесення вихідних на будні дні, пише "НВ".
1 січня, коли світ відзначає прихід Нового року, є офіційним вихідним в Україні. У 2022 році цей день припадає на неділю, і наступний понеділок мав би бути вихідним — однак 2 січня 2023 року буде робочим днем через скасування перенесень свят.
7 січня, коли частина східних православних церков(зокрема ПЦУ) відзначає Різдво Христове(за юліанським календарем), так само припадає на вихідний — суботу. Однак понеділок, 9 січня, з тієї ж причини буде робочим.
Отже, в січні 2023 року в Україні буде 22 дні робочих дні і 9 вихідних:
- 1 січня(неділя)
- 7−8 січня(субота-неділя)
- 14−15 січня(субота-неділя)
- 17−18 грудня(субота-неділя)
- 28- 29 січня(субота-неділя)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
12:17, 11 грудня
3
11:47, 17 грудня
84
05:55, Сьогодні
14
12:17, 11 грудня
6
20:20, 19 грудня
6
live comments feed...