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  • Чи будуть додаткові вихідні на Новий рік і Різдво: скільки днів українці відпочиватимуть у січні 2023
Роман Лазоренко
головний редактор
17:33, 19 грудня

Чи будуть додаткові вихідні на Новий рік і Різдво: скільки днів українці відпочиватимуть у січні 2023

Чи будуть додаткові вихідні на Новий рік і Різдво: скільки днів українці відпочиватимуть у січні 2023

У січні 2023 року в Україні не буде додаткових вихідних: святкування Нового року та Різдва припадають на вихідні, але перенесення днів відпочинку на робочі дні буде скасовано через воєнний стан.

Відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня, до завершення воєнного стану в Україні скасовано всі вихідні на державні свята або перенесення вихідних на будні дні, пише "НВ".

1 січня, коли світ відзначає прихід Нового року, є офіційним вихідним в Україні. У 2022 році цей день припадає на неділю, і наступний понеділок мав би бути вихідним — однак 2 січня 2023 року буде робочим днем через скасування перенесень свят.

7 січня, коли частина східних православних церков(зокрема ПЦУ) відзначає Різдво Христове(за юліанським календарем), так само припадає на вихідний — суботу. Однак понеділок, 9 січня, з тієї ж причини буде робочим.

Отже, в січні 2023 року в Україні буде 22 дні робочих дні і 9 вихідних:

  • 1 січня(неділя)
  • 7−8 січня(субота-неділя)
  • 14−15 січня(субота-неділя)
  • 17−18 грудня(субота-неділя)
  • 28- 29 січня(субота-неділя)
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#новорічнісвята #вихідні #2023рік
Роман Лазоренко
головний редактор
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