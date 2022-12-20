Збройні сили України відбили 10 атак росіян на Донбасі

Трисотий (300) день героїчного спротиву українського народу масштабному вторгненню РФ триває.

Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на проведенні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачену позицію на Лимані і веде оборону на інших напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбивали атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка, Серебрянське Луганської області, Верхньокам'янське, Підгородне, Бахмут, Опит не, Курдюмівка, Краснохорівка та Мар'їнка Донецької області.

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаударів, а також завдав понад 80 атак МЛРС. Внаслідок цих ударів постраждала цивільна інфраструктура та населення.

Загроза ворожих повітряних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі зберігається по всій Україні

На Волинському та Полісському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та Російської федерації продовжують дислокуватися в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському напрямку від мінометних ударів постраждали населені пункти Тимоновичі, Карповичі та Костобрів Чернігівської області та Нововасилівка, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля та Їздецьке в Сумській області.

На Слобожанському напрямку ворог наніс мінометні та артилерійські удари по позиціях наших військ в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чухунівка, Дворічна Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по ділянках населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове у Харківській області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонп опівка і Діброва в Луганській області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести штурми, обстрілював танки, мінометів та ракетну артилерію по наших позиціях в районах тридцяти населених пунктів. Зокрема, це Верхньокам'янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмутське, Часівський Яр, Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Краснохорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони поселень Темирівка, Червоне, Малі Щербаки та Плавни в Запорізькій області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка та Милюбов у Херсонській області.

Ворог продовжує зазнавати втрат, підтверджено, що пункт постійної дислокації ворога було вражено 18 грудня поточного року в районі Чаплинки Херсонської області. Інформація про загиблих та поранених окупантів уточнюється.

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітних ракетних систем противника. Сили протиповітряної оборони минулої доби збили два ворожі гелікоп

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України влучили у склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони, де зосереджувалася жива сила ворога.





