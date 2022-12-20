На Донеччині за добу окупанти поранили трьох мирних мешканців

За 19 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Залізному.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Ще 5 людей в області дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.