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  • На Донеччині за добу окупанти поранили трьох мирних мешканців
Ольга Романова
редактор
09:34, 20 грудня
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На Донеччині за добу окупанти поранили трьох мирних мешканців

На Донеччині за добу окупанти поранили трьох мирних мешканців

За 19 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 у Залізному.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ще 5 людей в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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#Кириленко #Донеччина #окупанти #обстрілі #загиблі
Ольга Романова
редактор
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