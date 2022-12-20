10:15, 20 грудня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 99 тисячі окупантів
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 99 230 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 430 окупантів, сім танків і два гелікоптери.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 995 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 974 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 960 (+7) од,
- РСЗВ / MLRS – 410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 266 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 680 (+23),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 599 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 177 (+2)
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