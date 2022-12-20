Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 99 тисячі окупантів

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 99 230 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 430 окупантів, сім танків і два гелікоптери.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали: