10:56, 20 грудня
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"З нами Бог і генерал Залужний": у Бахмуті з'явилися патріотичні графіті, - ФОТО
У Бахмуті, який вже кілька місяців штурмують та постійно обстрілюють окупаційні російські війська, з'явилися яскраві графіті. Вони зображують головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та містять підписи "З нами Бог і генерал Залужний".
Такі ж малюнки невідомі вуличні митці залишили й у інших фронтових містах України. Про це повідомляє InformNapalm.
"Кажуть, всесвітньо відомий вуличний митець "Бенксі" (або його наслідувач) завітав до Бахмута і лишив символічне мистецтво. У Бахмуті та інших фронтових містах з'явилися вуличні малюнки: "З нами Бог і генерал Залужний", – зазначено у повідомленні.
В InformNapalm також показали фото з графіті, що відтепер прикрашають стіни будівель та інші поверхні у Бахмуті.
''З нами Бог і генерал Залужний'': у Бахмуті й інших фронтових містах з'явилися знакові вуличні малюнки. Фото
''З нами Бог і генерал Залужний'': у Бахмуті й інших фронтових містах з'явилися знакові вуличні малюнки. Фото
''З нами Бог і генерал Залужний'': у Бахмуті й інших фронтових містах з'явилися знакові вуличні малюнки. Фото
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