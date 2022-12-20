"З нами Бог і генерал Залужний": у Бахмуті з'явилися патріотичні графіті, - ФОТО

У Бахмуті, який вже кілька місяців штурмують та постійно обстрілюють окупаційні російські війська, з'явилися яскраві графіті. Вони зображують головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та містять підписи "З нами Бог і генерал Залужний".

Такі ж малюнки невідомі вуличні митці залишили й у інших фронтових містах України. Про це повідомляє InformNapalm.

"Кажуть, всесвітньо відомий вуличний митець "Бенксі" (або його наслідувач) завітав до Бахмута і лишив символічне мистецтво. У Бахмуті та інших фронтових містах з'явилися вуличні малюнки: "З нами Бог і генерал Залужний", – зазначено у повідомленні.

В InformNapalm також показали фото з графіті, що відтепер прикрашають стіни будівель та інші поверхні у Бахмуті.

''З нами Бог і генерал Залужний'': у Бахмуті й інших фронтових містах з'явилися знакові вуличні малюнки. Фото

''З нами Бог і генерал Залужний'': у Бахмуті й інших фронтових містах з'явилися знакові вуличні малюнки. Фото