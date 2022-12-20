11:36, 20 грудня
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В “ДНР” звільнили “міністра закордонних справ”
Так званий ”глава ДНР” Денис Пушилін підписав “указ” про звільнення “міністра закордонних справ” Наталії Никанорової.
Але після звільнення Ніканорову відразу призначили “сенатором від ДНР” у Раді Федерації Держдуми РФ.
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