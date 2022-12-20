Роман Лазоренко
головний редактор
12:51, 20 грудня
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Зеленський прибув у Бахмут

Зеленський прибув у Бахмут

Президент Володимир Зеленський із неоголошеним візитом прибув до міста Бахмут Донецької області.

Про це повідомляють кореспонденти телеканалу Freeдом у місті.

«Президент відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав», — повідомив речник президента Никифоров.

Нагадаємо, що 6 грудня у День Збройних сил України Зеленський відвідував Донбас, де вручив українським військовим державні нагороди та подарунки.

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#Зеленський #Бахмут
Роман Лазоренко
головний редактор
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