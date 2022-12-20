Стали відомі подробиці візиту Зеленського у Бахмут, - ФОТО

Президент України Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою в Донецькій області, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто Бахмут.

Глава держави відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста.

Президент заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій, повідомила пресслужба президента.

Перебуваючи в районі ведення бойових дій, Володимир Зеленський подякував українським воїнам за мужність, стійкість та міцність, які вони демонструють відбиваючи атаки ворога.

Президент України вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

Глава держави та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які назавжди залишилися на полі бою.