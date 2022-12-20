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  • Стали відомі подробиці візиту Зеленського у Бахмут, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
18:33, 20 грудня
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Стали відомі подробиці візиту Зеленського у Бахмут, - ФОТО

Стали відомі подробиці візиту Зеленського у Бахмут, - ФОТО

Президент України Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою в Донецькій області, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто Бахмут.

Глава держави відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста.

Стали відомі подробиці візиту Зеленського у Бахмут, - ФОТО, фото-1

Президент заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій, повідомила пресслужба президента.

Стали відомі подробиці візиту Зеленського у Бахмут, - ФОТО, фото-2

Перебуваючи в районі ведення бойових дій, Володимир Зеленський подякував українським воїнам за мужність, стійкість та міцність, які вони демонструють відбиваючи атаки ворога.

Стали відомі подробиці візиту Зеленського у Бахмут, - ФОТО, фото-3

Президент України вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

Стали відомі подробиці візиту Зеленського у Бахмут, - ФОТО, фото-4

Глава держави та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які назавжди залишилися на полі бою.

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#Зеленський #Бахмут
Ольга Романова
редактор
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