  • Головна
  • Росіяни завдали ракетний удар по Костянтинівці - поцілили в оселі, магазин і дитячий садок, - ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
11:43, 21 грудня

Росіяни завдали ракетний удар по Костянтинівці - поцілили в оселі, магазин і дитячий садок, - ВІДЕО

На Донеччині окупаційні війська завдали 20 ударів по житловому сектору в 11 населених пунктах. Є жертви та поранені серед мирного населення.

Про це повідомили у Главкі Нацполіції Донецької області 21 грудня.

"Ворожих атак зазнали міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Лиман, Часів Яр, Костянтинівка, Вугледар, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Торське, Спасько-Михайлівка", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вели вогонь з РСЗВ «Град», артилерії, мінометів, ракетних систем.

Знищено та пошкоджено 20 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, дитячий садок, магазин, господарча споруда, автомобілі.

Артилерією рашисти накрили Курахове. Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки. Інформація щодо жертв не надходила.

Зафіксовано ракетний удар по Костянтинівці. Ворожі снаряди поцілили в оселі, магазин і дитячий садок. За попередніми даними, люди не постраждали.

Внаслідок ворожих атак маємо загиблих у Торському та травмованих у Бахмуті. У Вугледарі є вбиті та поранені.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Крім того, зазначається, що за допомогою поліції евакуйовано ще 108 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 33 360 особу, серед них 4969 – діти, 1957 – люди з інвалідністю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #обстріли #Костянтинівка #Курахове
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту