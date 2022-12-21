Росіяни завдали ракетний удар по Костянтинівці - поцілили в оселі, магазин і дитячий садок, - ВІДЕО

На Донеччині окупаційні війська завдали 20 ударів по житловому сектору в 11 населених пунктах. Є жертви та поранені серед мирного населення.

Про це повідомили у Главкі Нацполіції Донецької області 21 грудня.

"Ворожих атак зазнали міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Лиман, Часів Яр, Костянтинівка, Вугледар, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Торське, Спасько-Михайлівка", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вели вогонь з РСЗВ «Град», артилерії, мінометів, ракетних систем.

Знищено та пошкоджено 20 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, дитячий садок, магазин, господарча споруда, автомобілі.

Артилерією рашисти накрили Курахове. Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки. Інформація щодо жертв не надходила.

Зафіксовано ракетний удар по Костянтинівці. Ворожі снаряди поцілили в оселі, магазин і дитячий садок. За попередніми даними, люди не постраждали.

Внаслідок ворожих атак маємо загиблих у Торському та травмованих у Бахмуті. У Вугледарі є вбиті та поранені.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Крім того, зазначається, що за допомогою поліції евакуйовано ще 108 людей, з початку обов’язкової евакуації - понад 33 360 особу, серед них 4969 – діти, 1957 – люди з інвалідністю.