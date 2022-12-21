12:48, 21 грудня
Окупанти РФ втратили в Україні вже понад 3000 танків
Майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила росія в Україні на сьогодні.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ 21 грудня.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно склали:
- особового складу близько 99740 (+510) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3002 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5) од,
- артилерійських систем – 1972 (+12) од,
- РСЗВ – 412 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 282 (+1) од,
- гелікоптерів – 267 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 178 (+1).
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