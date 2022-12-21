Окупанти РФ втратили в Україні вже понад 3000 танків

Майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила росія в Україні на сьогодні.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 21 грудня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно склали:

- особового складу близько 99740 (+510) осіб ліквідовано

- танків ‒ 3002 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5) од,

- артилерійських систем – 1972 (+12) од,

- РСЗВ – 412 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

- літаків – 282 (+1) од,

- гелікоптерів – 267 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),

- крилаті ракети ‒ 653 (+0),

- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) од,

- спеціальна техніка ‒ 178 (+1).