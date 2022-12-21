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  • Окупанти РФ втратили в Україні вже понад 3000 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
12:48, 21 грудня

Окупанти РФ втратили в Україні вже понад 3000 танків

Майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила росія в Україні на сьогодні.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 21 грудня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно склали:

- особового складу близько 99740 (+510) осіб ліквідовано

 - танків ‒ 3002 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5) од,

- артилерійських систем  – 1972 (+12) од,

- РСЗВ  – 412 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

- літаків – 282 (+1) од,

- гелікоптерів – 267 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),

- крилаті ракети ‒ 653 (+0),

- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) од,

- спеціальна техніка ‒ 178 (+1).

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#втратиокупанта #танки #ЗСУ #Генштаб
Роман Лазоренко
головний редактор
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