Шойгу пропонує збільшити армію росії до 1,5 мільйона

У росії збираються підвищити максимальний призовний вік – з 27 до 30 років.

Окрім того, російський міністр оборони Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб, тобто призвати ще 350 000, інформує Lb.ua.

Про це пишуть російські медіа. Зазначається, що зараз штатна чисельність збройних сил РФ, згідно з путінським указом, з 1 січня 2023 року становитиме 1 150 628 осіб. До 1,5 млн треба відправити в армію ще близько 350 тисяч.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попереджав, що росія може оголосити загальну мобілізацію. Також можуть закрити кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

Так звана часткова мобілізація для відправки на війну росіян була оголошена в вересні. Вона відкрито проводилася до кінця жовтня, після цього – приховано.