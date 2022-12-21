16:53, 21 грудня
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Мешканці Маріуполя їдуть містом і жахаються з того, що з ним зробила росія, - ВІДЕО
Мешканці Маріуполя записали відео зі зруйнованих окупантами вулиць міста.
Це відео зі своїм коментарем оприлюднив журналіст Денис Казанський.
"Такі відео, зроблені простими людьми, найкраще показують реальну ситуацію у місті.Жодного відновлення насправді не відбувається.Декілька будинків, які поспіхом збудували на камеру для картинки - просто декорації.Насправді Маріуполь мертвий", - підсумував Казанський.
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