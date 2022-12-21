На Луганщині загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв

На війні проти Росії загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

Про це спершу повідомив товариш загиблого, блогер Мирослав Олешко. Згодом інформацію підтвердила у Facebook мати Ольга Афанасьєва.

За словамиколишнього полоненого окупантів Володимира Жемчугова, Афанасьєв загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Боєць на позивний "Тор" служив у теробороні.

Його тіло мають завтра, 22 грудня, відправити з Краматорська у Дніпро.

Нагадаємо, у 2014 році кримчанина Геннадія Афанасьєва затримала окупаційна влада Криму. Того ж року Мосміськсуд засудив Афанасьєва до 7 років в'язниці за надуманим звинуваченням у терористичній діяльності.

У червні 2016 року його та ще одного українця Юрія Солошенка обміняли на одеських журналістів Олену Гліщинську і Віталія Діденка, які підозрювалися в сепаратизмі.

Афанасьєв позивався на Росію до Європейського суду з прав людини. У 2018 ЄСПЛ постановив стягнути з Російської Федерації 2 тис. євро.