17:19, 21 грудня
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На Луганщині загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв
На війні проти Росії загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.
Про це спершу повідомив товариш загиблого, блогер Мирослав Олешко. Згодом інформацію підтвердила у Facebook мати Ольга Афанасьєва.
За словамиколишнього полоненого окупантів Володимира Жемчугова, Афанасьєв загинув на Луганщині під Білогорівкою.
Боєць на позивний "Тор" служив у теробороні.
Його тіло мають завтра, 22 грудня, відправити з Краматорська у Дніпро.
Нагадаємо, у 2014 році кримчанина Геннадія Афанасьєва затримала окупаційна влада Криму. Того ж року Мосміськсуд засудив Афанасьєва до 7 років в'язниці за надуманим звинуваченням у терористичній діяльності.
У червні 2016 року його та ще одного українця Юрія Солошенка обміняли на одеських журналістів Олену Гліщинську і Віталія Діденка, які підозрювалися в сепаратизмі.
Афанасьєв позивався на Росію до Європейського суду з прав людини. У 2018 ЄСПЛ постановив стягнути з Російської Федерації 2 тис. євро.
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