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  • На Луганщині загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв
Ольга Романова
редактор
17:19, 21 грудня
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На Луганщині загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв

На Луганщині загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв

На війні проти Росії загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

Про це спершу повідомив товариш загиблого, блогер Мирослав Олешко. Згодом інформацію підтвердила у Facebook мати Ольга Афанасьєва.

За словамиколишнього полоненого окупантів Володимира Жемчугова, Афанасьєв загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Боєць на позивний "Тор" служив у теробороні. 

Його тіло мають завтра, 22 грудня, відправити з Краматорська у Дніпро.

Нагадаємо, у 2014 році кримчанина Геннадія Афанасьєва затримала окупаційна влада Криму. Того ж року Мосміськсуд засудив Афанасьєва до 7 років в'язниці за надуманим звинуваченням у терористичній діяльності.

У червні 2016 року його та ще одного українця Юрія Солошенка обміняли на одеських журналістів Олену Гліщинську і Віталія Діденка, які підозрювалися в сепаратизмі.

Афанасьєв позивався на Росію до Європейського суду з прав людини. У 2018 ЄСПЛ постановив стягнути з Російської Федерації 2 тис. євро.

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#Афанасьєв #Луганщина #загибель
Ольга Романова
редактор
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