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  • В Донецьку ранили Рогозіна та «голову уряду днр», - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
01:31, 22 грудня
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В Донецьку ранили Рогозіна та «голову уряду днр», - ФОТО, ВІДЕО

В Донецьку ранили Рогозіна та «голову уряду днр», - ФОТО, ВІДЕО

В окупованому Донецьку стався вибух в ресторанно-готельному комплексі «Шеш-Беш», яке розташовано в Ленінському районі міста біля Донецького моря.

В цей час там святкував своє день народження колишній керівник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін, про це повідомляють російські інформ-ресурси.

В Донецьку ранили Рогозіна та «голову уряду днр», - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

Також «голова уряду днр» Віталій Хоценко отримав поранення спини.

"На околиці Донецька обстрілу зазнав готель, у якому проживала група військових радників на чолі з Дмитром Рогозіним. Дмитро Олегович дістав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життю немає", - заявив помічник Рогозіна.

В Донецьку ранили Рогозіна та «голову уряду днр», - ФОТО, ВІДЕО, фото-2

За словами помічника, поранення дістали також особи, які супроводжували Рогозіна. Він також заявив, що "удар носив явно цілеспрямований характер".

В Донецьку ранили Рогозіна та «голову уряду днр», - ФОТО, ВІДЕО, фото-3

Сам Рогозін у коментарі RT підтвердив, що поранений у спину.

"Поранений у спину. Житиму. Осколок [пройшов] у сантиметрі від хребта".

За даними "Бази", Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

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#Донецьк #вибух #Рогозін #Хоценко #поранення
Ольга Романова
редактор
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