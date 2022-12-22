В Донецьку ранили Рогозіна та «голову уряду днр», - ФОТО, ВІДЕО

В окупованому Донецьку стався вибух в ресторанно-готельному комплексі «Шеш-Беш», яке розташовано в Ленінському районі міста біля Донецького моря.

В цей час там святкував своє день народження колишній керівник “Роскосмосу” Дмитро Рогозін, про це повідомляють російські інформ-ресурси.

Також «голова уряду днр» Віталій Хоценко отримав поранення спини.

"На околиці Донецька обстрілу зазнав готель, у якому проживала група військових радників на чолі з Дмитром Рогозіним. Дмитро Олегович дістав поранення в спину. Він госпіталізований. Загрози життю немає", - заявив помічник Рогозіна.

За словами помічника, поранення дістали також особи, які супроводжували Рогозіна. Він також заявив, що "удар носив явно цілеспрямований характер".

Сам Рогозін у коментарі RT підтвердив, що поранений у спину.

"Поранений у спину. Житиму. Осколок [пройшов] у сантиметрі від хребта".

За даними "Бази", Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.