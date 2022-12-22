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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 100 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:28, 22 грудня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 100 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 100 тисяч окупантів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 100 тисяч своїх військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували 660 російських окупантів.

Такі дані станом на ранок четверга, 22 грудня, оприлюднив Генштаб Збройних Сил України

Також окупанти втратили понад 19 000 одиниць техніки, серед них:

  • Танки — 3003(+1)
  • Бойові броньовані машини — 5981(+2)
  • Артилерійські системи — 1978(+6)
  • реактивні системи залпового вогню(РСЗВ) — 413(+1)
  • Засоби протиповітряної оборони(ППО) — 212(+0)
  • Літаки — 283(+1)
  • Гелікоптери — 267(+0)
  • Безпілотники(БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 1693(+5)
  • Крилаті ракети — 653(+0)
  • Кораблі/катери — 16(+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни — 4615(+7)
  • Спеціальна техніка — 178(+0)
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 100 тисяч окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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