10:49, 22 грудня
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Зеленський передав Конгресу США прапор України за підписами воїнів, які захищають Бахмут, - ФОТО
Президент Володимир Зеленський передав американським конгресменам прапор України з Бахмуту під час візиту до США 21 грудня.
"Я був у Бахмуті вчора. Наші герої дали мені прапор. Бойовий прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам... Цей прапор є символом нашої перемоги. Тому що у цій війні ми стоїмо, ми переможемо. Тому що ми об'єднані. Україна, Америка, весь вільний світ", - сказав президент наприкінці виступу.
Після чого він дістав з-під трибуни стяг з підписами воїнів, який він передав спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і віцепрезиденту США Камалі Гарріс. Далі стяг розвернули під загальні оплески.
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