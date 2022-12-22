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  • Зеленський передав Конгресу США прапор України за підписами воїнів, які захищають Бахмут, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:49, 22 грудня
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Зеленський передав Конгресу США прапор України за підписами воїнів, які захищають Бахмут, - ФОТО

Зеленський передав Конгресу США прапор України за підписами воїнів, які захищають Бахмут, - ФОТО

Президент Володимир Зеленський передав американським конгресменам прапор України з Бахмуту під час візиту до США 21 грудня.

"Я був у Бахмуті вчора. Наші герої дали мені прапор. Бойовий прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам... Цей прапор є символом нашої перемоги. Тому що у цій війні ми стоїмо, ми переможемо. Тому що ми об'єднані. Україна, Америка, весь вільний світ", - сказав президент наприкінці виступу.

Після чого він дістав з-під трибуни стяг з підписами воїнів, який він передав спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і віцепрезиденту США Камалі Гарріс. Далі стяг розвернули під загальні оплески.

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#Зеленський #Бахмут #КонгресСША
Ольга Романова
редактор
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