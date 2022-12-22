На Донеччині за добу окупанти поранили трьох мирних мешканців

За 21 грудня росіяни поранили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Торецьку та 1 у Бахмуті.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.