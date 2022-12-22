  • Головна
  • «Шахтар» був за крок підписання контрактів з двома зірками Чемпіонату Світу у Катарі
Ольга Романова
редактор
12:54, 22 грудня
Надійне джерело

«Шахтар» був за крок підписання контрактів з двома зірками Чемпіонату Світу у Катарі

«Шахтар» був за крок підписання контрактів з двома зірками Чемпіонату Світу у Катарі

Помічник директора з футболу «Шахтаря» Карло Ніколині розповів, що донецький клуб був близьким до трансферів Йошко Гвардіола та Хуліана Альвареса.

Про це повідомляє "Терикон".

«У нас, безумовно, зараз дуже багато складнощів, коли ми переконуємо гравців приїхати до України. Причина цього – складна ситуація, про яку всі чудово знають. Тому нам довелося більше уваги звертати на українців.

Свого часу ми вже практично закрили угоди щодо таких футболістів, як Йошко Гвардіол та Хуліан Альварес, але, на жаль, для нас ці переговори зовсім не були простими», – розповів Ніколині.

Додамо, що Хуліана Альварес став чемпіоном світу разом зі збірною Аргентини, а Йошко Гвардіол допоміг Хорватії здобути бронзові медалі мундіалю в Катарі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Шахтар #Альварес #Гвардіол
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту