«Шахтар» був за крок підписання контрактів з двома зірками Чемпіонату Світу у Катарі

Помічник директора з футболу «Шахтаря» Карло Ніколині розповів, що донецький клуб був близьким до трансферів Йошко Гвардіола та Хуліана Альвареса.

Про це повідомляє "Терикон".

«У нас, безумовно, зараз дуже багато складнощів, коли ми переконуємо гравців приїхати до України. Причина цього – складна ситуація, про яку всі чудово знають. Тому нам довелося більше уваги звертати на українців.

Свого часу ми вже практично закрили угоди щодо таких футболістів, як Йошко Гвардіол та Хуліан Альварес, але, на жаль, для нас ці переговори зовсім не були простими», – розповів Ніколині.

Додамо, що Хуліана Альварес став чемпіоном світу разом зі збірною Аргентини, а Йошко Гвардіол допоміг Хорватії здобути бронзові медалі мундіалю в Катарі.