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  • Окупанти обстріляли Часів Яр: загинула людина, двоє поранено
Ольга Романова
редактор
14:27, 22 грудня

Окупанти обстріляли Часів Яр: загинула людина, двоє поранено

Окупанти обстріляли Часів Яр: загинула людина, двоє поранено

Окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Часів Яр Донецької області.

Про це повідомляє  керівник Офісу президента України Кирило Тимошенко.

“Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула людина, ще двоє – поранені”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки. На місці працюють екстрені служби.

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#Донеччина #окупанти #обстрілі #загиблі #ЧасівЯр
Ольга Романова
редактор
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