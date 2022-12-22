20:08, 22 грудня
росіяни обстріляли житлові райони у Часів Ярі, Краматорську та Курахове
російські окупанти сьогодні, 22 грудня, вдарили по Часів Яру, Краматорську та Курахове.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
"Цілеспрямовані удари по цивільних — так минає день на Донеччині. Ворог обстріляв Часів Яр, Краматорськ та Курахове. Всюди постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура", - зазначив він.
У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено будинки — всього по місту прилетіло близько 15 снарядів.
У Краматорську росіяни поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл — без постраждалих. Наслідки обстрілів Курахового ще встановлюємо.
"Росіяни продовжують вести війну із мирними українцями — їхня держава раз у раз підтверджує свій статус терористки. Бережіть себе! Евакуюйтеся!", - закликав Кириленко.
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