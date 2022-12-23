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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 100 950 окупантів та 3005 танків

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 23 грудня орієнтовно склали 100 950 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 550 окупантів. Також за 22 грудня ліквідовано два танки, а загальна кількість ворожих втрат такої техніки складає 3005 одиниць. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати: бойових броньованих машин – 5986 (+5)

артилерійських систем – 1984 (+6)

РСЗВ – 414 (+1)

засоби ППО – 212 (+0)

літаків – 283 (+0)

гелікоптерів – 267 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)

крилаті ракети – 653 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)

спеціальна техніка – 178 (+0).

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