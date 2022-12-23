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  • За даними розвідки, агресор готується до нового "жесту доброї волі"
Роман Лазоренко
головний редактор
12:58, Вчора

За даними розвідки, агресор готується до нового "жесту доброї волі"

За даними розвідки, агресор готується до нового "жесту доброї волі"

Після того, як наприкінці березня російське угруповання військ було практично оточене на Київському напрямку і відступило, стало зрозуміло, що агресор не зможе перемогти у війні з Україною. Приголомшливий прорив ЗСУ на Харківському напрямку та втеча окупантів із Херсона лише підтвердили докази, що росія не в змозі утримувати ділянки української території, які вона насилу захопила. Наступний розгром росіян очікується на Запорізькому напрямку, у зв'язку з чим уже зараз спостерігається поступове відтягування військ агресора у бік Криму та Донецька.

Важливим моментом у війні, який створив паритет сил, стала передача Україні MLRS «HIMARS». Завдяки цим високоточним мобільним установкам українським захисникам вдається знищувати логістичні ланцюжки ворога. Саме з цієї причини вони змушені були піти з правобережної частини Херсонської області. Агресор просто не міг постачати своє угруповання військ на правому березі Дніпра, оскільки ЗСУ взяли під вогневий контроль усі переправи, пише "Матриця свободи".

Тепер така ж ситуація складається на Запорізькому напрямку. Експерти прогнозують наступний прорив ЗСУ у бік Мелітополя та Маріуполя, щоб отримати можливість відтіснити ворога на Кримський півострів з метою подальшого замикання окупантів у природній пастці.
За даними розвідки, агресор готується до нового "жесту доброї волі", фото-1

Очевидно, російське командування передбачає такий крок і вже готує лінії оборони на схід від лінії фронту. Зокрема, оборонні споруди були помічені у селі Березівка Запорізької області, 24 км від міста Пологи, де, згідно з відкритими джерелами, дислокується 503-й мотострілецький полк зс рф та за 43 км від нинішньої лінії зіткнення.

За даними розвідки, агресор готується до нового "жесту доброї волі", фото-2

Більше того, 30 листопада мер Мелітополя Іван Федеров повідомив у своєму телеграм-каналі про перекидання польового шпиталю окупантів з Поліг до Маріуполя, тобто більш ніж за 100 км від лінії фронту. «Звичайно, можна припустити, що російське командування вирішило убезпечити, таким чином, поранених і лікарів, адже Пологи перебувають у зоні ураження ствольної артилерії ЗСУ, не кажучи вже про «HIMARS». Однак, передислокація госпіталю, скоріше говорить про те, що агресор очікує незабаром зміщення лінії фронту значно на схід, оскільки везти поранених 100 км, у більшості випадків, не сумісне з життям», - вважають військові аналітики, які не називають своїх імен.

Важливою подією став вибух на Кримському мості. Враховуючи той факт, що це єдина сухопутна артерія, що дозволяє підвозити провізію агресору на півострів і постачати угруповання військ на лівому березі Херсонської області, логічно припустити, що росіяни вважатимуть за краще згрупувати сили оборони якомога ближче до переправи, щоб захистити її від ударів «HIMARS».

За даними розвідки, агресор готується до нового "жесту доброї волі", фото-3

На цей момент лінія оборони російської армії розтягує засоби ППО та не може гарантувати безпеку своєму стратегічному об'єкту.

За даними розвідки, агресор готується до нового "жесту доброї волі", фото-4

До речі, біля кримських берегів були помічені десантні кораблі вмф рф  класу «Ропуха» та «Рапіра». Спостерігачі вважають, що росіяни можуть їх використовувати як альтернативні ланцюжки постачання, у тому випадку, якщо сили ППО не впораються і Кримський міст буде повністю непридатний для транспортування провізії.

За даними розвідки, агресор готується до нового "жесту доброї волі", фото-5
Так чи інакше, зараз можна спостерігати за аналогічними херсонській втечі агресора діями на Запорізькому напрямку. Вони створюють легкі оборонні споруди, щоб прикрити відступ основного угруповання військ на південь і схід, перекидають шпиталі, керівний склад, спорядження, адміністрації до берегів Азовського моря.
За даними розвідки, агресор готується до нового "жесту доброї волі", фото-6

У свою чергу це також говорить про низьку боєздатність мобілізованих, оскільки їхня кількість не забезпечила очікуваної кремлем якості на полі бою. Незабаром можна чекати нового повідомлення від суровікіна та шойгу про “перегрупування” військ, після якого ЗСУ зможуть почати “закривати шийку” Кримського півострова та відтісняти противника до Донецька.

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#Україна #росія #війна
Роман Лазоренко
головний редактор
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