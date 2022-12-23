Окупанти в Маріуполі знесли драмтеатр, зруйнований російською бомбою

Драмтеатр в Маріуполі знесли.

Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко



"Окупанти знищили пам’ятку довоєнного Маріуполя і місце одного з найбільш жорстоких своїх військових злочинів.





16 березня на нього скинули авіабомбу, і внаслідок страшенного вибуху, за різними даними, загинуло кілька сотень людей", - написав Цаплієнко.