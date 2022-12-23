17:12, Вчора
Окупанти в Маріуполі знесли драмтеатр, зруйнований російською бомбою
Драмтеатр в Маріуполі знесли.
Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко
"Окупанти знищили пам’ятку довоєнного Маріуполя і місце одного з найбільш жорстоких своїх військових злочинів.
16 березня на нього скинули авіабомбу, і внаслідок страшенного вибуху, за різними даними, загинуло кілька сотень людей", - написав Цаплієнко.
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