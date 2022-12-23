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  • СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
16:23, Вчора
Надійне джерело

СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані, - ФОТО

СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані, - ФОТО

Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора під час стабілізаційних заходів у звільнених містах Донеччини.

Він збирав розвіддані про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення Сил оборони в регіоні, інформує СБУ.

Також він передавав ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ на території Лиману.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і проведення масованих ракетних обстрілів українського міста.

СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані, - ФОТО, фото-1



За наводкою цього зловмисника російські загарбники здійснили повітряний удар по місцевій школі та обласній клінічній лікарні.

Після ворожої атаки він виходив на місцевість щоб зробити фото-, відеофіксацію пошкоджених будівель і відправити «звіт» своїм російським кураторам.

СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані, - ФОТО, фото-2



Співробітники СБУ затримали коригувальника підчас передачі розвідувальної інформації агресору.

СБУ затримала російського агента, який навів ракетний удар по школі та лікарні у Лимані, - ФОТО, фото-3



За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, якого у квітні цього року завербував представник спецслужб рф для проведення підривної діяльності в регіоні.

Для комунікації використовували анонімні месенджери.

Під час затримання у російського агента виявлено мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу Україну.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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#СБУ #Лиман #корегувальник
Ольга Романова
редактор
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