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  • До 15 років тюрми засуджено депутата держдуми рф Майданова, який голосував за визнання «л/днр»
Ольга Романова
редактор
17:31, Вчора
Надійне джерело

До 15 років тюрми засуджено депутата держдуми рф Майданова, який голосував за визнання «л/днр»

До 15 років тюрми засуджено депутата держдуми рф Майданова, який голосував за визнання «л/днр»

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України.

15 лютого цього року він підтримав постанову щодо звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей, інформує СБУ.

Крім цього, 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр».

Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України.

Адже відповідні рішення держдуми рф вище військово-політичне керівництво росії використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення проти України.

На підставі зібраних доказів суд визнав Майданова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки засуджений наразі перебуває на території рф, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Розслідування проводили слідчі СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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#СБУ #Майданов #суд #л/днр
Ольга Романова
редактор
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